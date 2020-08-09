Yeşilçam klasiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı araçlarından izlediler
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Yeşilçam klasiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı araçlarından izlediler

Afyonkarahisar'da Korona virüs tedbirleri sonrası başlayan normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen 'Arabada Sinema' etkinliğinde yüzlerce kişi araçlarında bir Yeşilçam klasiği olan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini izledi.

Yeşilçam klasiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı araçlarından izlediler
09.08.2020 00:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 00:54

Afyonkarahisar'da Korona virüs tedbirleri sonrası başlayan normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen 'Arabada Sinema' etkinliğinde yüzlerce kişi araçlarında bir Yeşilçam klasiği olan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini izledi.

Afyonkarahisar Belediyesi, sosyal mesafe kuralına uygun, kültür sanat etkinliği olan 'Arabada Sinema' etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. İlki Fuar Alanında düzenlenen etkinliğin ardından bu kez de motorkros alanına düzenlenen arabada sinema etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği devam ediyor. Motor sporları Alanında gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek Türk sinemasının sevilen filmlerini izledi.

Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlendiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara su, gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

"Adım adım bu hayata vatandaşlarımızı adapte etmeye çalışıyoruz"

Etkinliğe ilgi gösteren Afyonkarahisarlılar'a teşekkür eden Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, "Afyonkarahisar Belediyesi olarak belediye başkanımızın talimatıyla etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bizlerde bu talimat doğrultusunda Afyonkarahisarımızı güzelleştirmeye sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun bir süre evde kaldık. Yeni normal hayatın başlamasıyla bizler de adım adım bu hayata vatandaşlarımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde vatandaşlarımızı Arabada Sinema ile sinema tutkusunu yeniden yaşatmak istedik. Bu etkinliğimizde daha önceki etkinliklerimiz gibi yoğun ilgi gördü" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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