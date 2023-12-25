Yeşilçam oyuncusu Sezer İnanoğlu 80 yaşındaki annesini savcılığa verdi

Anne İnanoğlu, birkaç ay önce gazeteci Savaş Kalafat'a verdiği özel röportajda, her şeyi itiraf etmişti… Sahte imzalı senet yüzünden oğlunun 5 yıl hapse mahküm olmasını, ticari faaliyetlerden men edilmesine sebep olduğu için de pişmanlığını dile getirmişti. Üstelik aynı mahkeme anne Aysel İnanoğlu'na da bu suçtan dolayı 4 yıl hapis cezası vermişti.

Sezer İnanoğlu, ticari itibarını, kendi deyimiyle "beş paralık" eden annesi Aysel İnanoğlu'nu hiç affetmedi. Onu kendi menfaati için yanlış yönlendirdiğini iddia ettiği ablası Arzum Başakıncı'yı da…

"CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANIN SİLAHLARINI KİME SATTINIZ? HAPİSTEYKEN 1 MİLYAR DOLARLIK SERVETİME NASIL ÇÖKTÜNÜZ?"

Dünün çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu, önce Cimer'e ardından savcılığa gitti. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ve zamanın başbakanı Yıldırım Akbulut'un babasına hediye olarak verdiği silahları yasal engele rağmen annesinin sattığı ihbar ediyordu. Yasaya göre, devlet büyüklerinin hediye ettiği silahlar aile dışında hiçbir yere ne hibe edilebiliyor ne de satılabiliyor…

Sezer İnanoğlu, 80 yaşındaki annesi için, "Daha yeni başladım. Annem ve ablamdan bana yaptıkları haksızlıkların hesabını tek tek soracağım. 1 milyar dolarlık servetimin üzerine kondular. Öyle belgeler var ki tek tek açıkladığımda bomba gibi patlayacak. Önce, üzerinde benim de hakkım olan rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ardından aynı şekilde başbakan Yıldırım Akbulut'un hediye ettiği silahların hesabını verecekler. İznim ve onayım olmadan bu silahları 2000 TL gibi komik rakamlarla satmışlar. Kime satıldı, neden elden çıkarıldı belli değil. Üstelik bu silahın işlemlerini yapanlar da, satışı gerçekleştiren memurlar da yandı… Çünkü hediye silahlar kimseye devredilemiyor ve satılamıyor…"

Sezer İnanoğlu, gazeteci Savaş Kalafat'a verdiği özel söyleşide, ablası ve annesi için elinde önemli, maliye için suç sayılabilecek usulsüzlük evrakları olduğunu iddia ederek, yargı takibinde olan ve yeni yılın ikinci ayında asıl bombanın patlayacağını söyledi…

Usulsüz satılan beş silahın dışında, savcılığa yapılan başka bir suç duyurusu daha vardı. İnanoğlu'nun miktarından bahsettiği "1 milyar dolarımın üzerine kondular" dediği mal varlığını annesinden ve ablasından istiyordu… Çünkü iddiaya göre orada da usulsüzlük vardı…

Sezer İnanoğlu 2015 yılında mahkümiyetini tamamlamak için hapse girerken bütün ticari varlıklarını yönetmesi için annesi Aysel İnanoğlu'nu "vasi" tayin etmişti.

Savcılık dilekçesinde annesi Aysel İnanoğlu için: Vasi olmasına rağmen vasi defteri tutmadığı gibi, müvekkilimin izni ve onayı olmaksızın kendisine güvenerek verdiği "vasi görevini" kötüye kullanarak müvekkilimin izni ve onayı olmaksızın müvekkilime ait mal varlığı ve gelirler üzerinde tasarrufta bulunarak uhdesine kazanç sağlamış, yüksek meblağlı kira gelirlerini, emekli maaşını almış kendi uhdesine geçirmiş olduğu müvekkilimce tespit edilmiştir… "



İnanoğlu ailesindeki kriz sahte senet olayıyla başladı ama şimdi ortadaki iddiaya göre içinde taşınmazların ve yüklü banka hesaplarının da olduğu 1 milyarlık dolarlık malvarlığına "çökme" iddiası var…

Bu iddianın içinde anne Aysel İnanoğlu ve abla Arzum Başakıncı var. Abla Arzum Hanım Sezer İnanoğlu'nun hakkında suç duyurusunda bulunacağını öğrendikten hemen sonra Amerika'ya gitti. Sezer İnanoğlu Türkiye ve Amerika bağlantılı para trafiğinde elinde önemli evraklarının olduğunu 1 milyarlık malvarlığına nasıl "çöktüklerini" ispatlayacağını söylüyor…

2024 yılı İnanoğlu ailesi için krizlerle dolu bir yıl olacak gözüküyor. Eğer iddialar doğruysa bu olayın finalinde anne İnanoğlu için hapishane tehlikesi bile olabilir. Çünkü ertelenmiş 4 yıllık hapis cezası bulunuyor.

