Kemal Sunal'ın 'Keriz' Filminin İzleri Hala Aksaray'da Yaşıyor

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Türker İnanoğlu'nun üstlendiği ve 1985 yılında Kemal Sunal ile Perihan Savaş'ın başrolünü paylaştığı "Keriz" filminin çekildiği Aksaray'ın Gücünkaya köyü aradan geçen 39 yıla rağmen halen Yeşilçam'ın izlerini taşıyor.

Yeşilçam sinemasının unutulmazları arasına giren Kemal Sunal'ın 1985 yılında Aksaray'ın Gücünkaya köyünde çektiği "Keriz" filminin izleri aradan geçen 39 yıla rağmen halen o köyde yaşıyor. "Keriz" filminin çekimleri Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya köyünde gerçekleştirildi. 1985 yılında çekilen ve başrollerini Kemal Sunal ile Perihan Savaş'ın oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, Halit Akçatepe, Müge Akyamaç, Ali Şen, Aliye Rona, İhsan Yüce, Nubar Terziyan, Turgut Özatay, Nuran Aykut, Yaşar Şener, Hakkı Kıvanç, Sırrı Elitaş ile Faruk Savun gibi birçok artistin oynadığı filmde o yıllarda köy halkı da oynayarak filme büyük katkıda bulundu. Aradan geçen 39 yıla rağmen görüntüsünden çok fazla bir şey kaybetmeyen müstakil ev yıkılmaya yüz tutmuş olsa da halen ayakta duruyor. Zülfü rolüyle filmde oynayan Kemal Sunal, Zülfüye rolüyle oynayan Perihan Savaş ile evlendiği ve düğünün yapıldığı köy evinde en dikkat çeken değişiklik yıpranmış olması.

Filmin ilk ismi farklıydı

O yıllarda "Keriz" filminde oynayan onlarca köy halkı çocuk olmalarına rağmen hala o günleri gülerek yad ederken, birçok sahnede oynayan köy halkından Ömer Ok (67) o günleri anlattı. Filmin ilk isminin farklı olduğunu belirten Ömer Ok, "1985'te çekildi film ve ben de oynadım. Köylümden de birkaç kişi vardı. 'Zülfi ile Züleyha' diye ismi konulmuştu ama sonradan 4 kişinin kararı ile filmin ismi 'Keriz' olarak değiştirildi. Kartal Tibet 'Bunu beğenmedim' dedi ve filmin ismi değişti. Ben kahveci rolündeydim. Figüranlık yaptım. Her sahnede de görünüyorum zaten" dedi.

Kemal Sunal ile oynadığı filmde Sunal'ın herkesi güldürmesine rağmen normal hayatta çok ciddi biri olduğunu belirten Ömer Ok, "Çok iyi hatıralarımız var. Ben Kemal Sunal'ı çoktan beri tanıyordum. İstanbul'da idim ben. Filmin çekildiği o günlerde Kemal Sunal'ın yeni aldığı arabasının anahtar yuvasına çocuklar ağaç sokmuşlar. 4 kapı da bozuluyor ve anahtar girmiyor. Arabayı 15 bin liraya yeni almıştı. Gittik anahtarcı getirdik ve kapıları açtık. Filmi 15 bin liraya çektiydi o dönemde, arabayı da 15 bin liraya yeni almıştı. Kemal Sunal aslında çok ciddi bir adamdı, hiç gülmezdi. Ama güldürmesini de biliyordu. Türkiye'yi çok güldürüyordu ama kendisi ciddi birisiydi, hiç gülmezdi" diye konuştu.

"Kemal Sunal'ın oynadığı ev bize ait"

Filmde oynayan köy halkından Serpil Ok (50) ise "Ben 8 yaşındaydım, oynadık filmde. Atın dibinde çocuklarla birlikte koşturduk. Gelin geliyor işte. Kemal Sunal'ın oynadığı o ev bize ait. Annemin babasının idi biz satın aldık. Çok artistler geldi köyümüze. Kemal Sunal, Perihan Savaş, İnci Hasan, Tamer Yiğit, Hülya Koçyiğit, hepsi de geldi köyümüze. Film çevirdiler, biz 8-10 yaşları arasındaydık. Biz de atın yanında seğmen olarak gidiyorduk" şeklinde konuştu. - AKSARAY