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Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi?

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Ekranların eskimeyen sinema filmi Hababam Sınıfı Tatilde ilk günkü tazeliği ile ekranlara geliyor. Her defasında güldüren Hababam Sınıfı Tatilde, Yeşilçam'ın usta oyuncuları ile doyumsuz bir seyir zevki sunuyor. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı serisinin en güzel filmlerinden olan Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Usta oyunculardan oluşan kadrosu ile izleyicilerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Tatilde filmini izleyenler Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE HAKKINDA

Hababam Sınıfı Tatilde, 1978 yapımı Türk güldürü filmi. Hababam Sınıfı serisinin 4. filmidir. Serinin ilk filminden beri oynayan Halit Akçatepe'nin olmadığı Kemal Sunal'ın da Hababam Sınıfı serisinde oynadığı son filmdir. Sınıf her zaman olduğu gibi kendi halinde günlerini yaşarken açıkgöz müdür o yıl okula kız öğrenci alarak değişiklik yapmaya karar vermiştir. Kızlar da Hababam Sınıfına gelince ilginç ve komik olaylar kaçınılmaz olmuştur. Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı filmin senaryosunu Sadık Şendil yazarken yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez yapmıştır.

Hababam Sınıfı Tatilde Yönetmen: Ertem Eğilmez

Hababam Sınıfı Tatilde Tür: Komedi

Hababam Sınıfı Tatilde Yapım Yılı: 1977

Hababam Sınıfı Tatilde Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1977 Cumartesi

Hababam Sınıfı Tatilde Senaryo: Sadık Şendil

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NEDİR?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır.Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına gelecekleri önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Body Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi?Hababam Sınıfı Tatilde

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

• Münir Özkul - Kel Mahmut

• Kemal Sunal - İnek Şaban

• Adile Naşit - Hafize Ana

• Ayşen Gruda - Ayşe

• Şener Şen - Badi Ekrem

• Avni Yalçın - Edebiyat Hocası Avni

• Feridun Şavlı - Domdom Ali

• Ahmet Arıman - Hayta İsmail

• Sevda Aktolga - Sevda

• Muharrem Gürses - Okul müdürü

• Ayben Erman - Sevtap

• Teoman Ayık - Öğrenci

• Filiz Bozkurt - Filiz

• Sevtap Erdemli - Sevtap

• Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz

• Cem Gürdap - Tulum Hayri

• Ertuğrul Bilda - Külyutmaz

• Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Hayri Karabey - Rıza Hoca

• Ali Yalaz - 3 17 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)

• Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

• Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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