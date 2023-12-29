Yeşilçam filmlerine konu olan 'Balıkçı Azize' Manisa'da gerçek oldu

Yeşilçam filmlerine konu olan "Balıkçı Azize" Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçek oldu. Manisalı balıkçı kızı Fatma Karakaş, Salihli pazaryerindeki tezgahında balıkçılık yapıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki pazaryerinde balıkçılık yapan Fatma Karakaş (30), Yeşilçam filmlerine konu olan başrollerini Türkan Şoray'ın oynadığı "Balıkçı Azize" filmiyle özdeşleştiriliyor. Pazaryerinin tek kadın balıkçısı Fatma Karakaş, pazarın 'Azizesi' olarak tanınıyor. Fatma Karakaş, balıkçılığı sevdiğini ifade ederek, yaklaşık 3 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Balıkçı Karakaş, "Yaklaşık 3-4 yıldır burada bulunan pazar yerinde balıkçılık yapmaktayım. İşimi severek yapıyorum. Pazardaki arkadaşlar benim ailem gibi. Pazarın 'Azizesi' olarak çağırıyorlar. Pazara uğrayan müşterilerde yaptığım işi saygıyla karşılıyor. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum, bu bana mutluluk veriyor. Kadın isterse her meslekte başarılı olabilir yeter ki ona bu imkan verilsin. Eşim bu anlamda benim her zaman destekçim oldu. Burada da kayınbiraderim ile birlikte çalışıyorum mutluyum ve gururluyum. Belki Türkan Şoray'ın filminde olduğu gibi şarkı söyleyerek balık satmıyorum ama bende bu pazarın Azizesiyim" dedi.

Balıkçılık mesleğiyle, eşinin sayesinde tanıştığını dile getiren Karakaş, şu an kayın biraderi Mahmut Akın Karakaş ile birlikte balıkçılık mesleğini sürdürdüğünü, tezgahta kendisi görenlerin kendisini takdir ettiğini ve pazarcı esnafı tarafından da çok sevildiğini sözlerine ekledi. - MANİSA