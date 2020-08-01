Uşak'ta bir kişi kuzenini öldürdü
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Uşak'ta bir kişi kuzenini öldürdü

Uşak'ta bir kişi aralarında husumet olduğu öne sürülen amcasının oğlunu öldürdü.

01.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:15

Uşak'ta bir kişi aralarında husumet olduğu öne sürülen amcasının oğlunu öldürdü.

B.G, takip ettiği kuzeni Özcan Güven'e Kemal Öz Mahallesi Korupark yakınlarında silahla ateş etti.

Silahla yaraladığı amcasının oğlunu bıçaklayan B.G, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan Güven, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan B.G. ise polis ekiplerince yakalandı.

Uşak'ta bir kişi kuzenini öldürdü

Kaynak: AA

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