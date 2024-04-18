Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcu için tebrik mesajı yayımladı

Uşak Valisi Turan Ergün, Okullararası Yıldızlar Türkiye Halter kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Ordu'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda 49 kg erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Uşaklı sporcu Hüseyin Buğra Bayırlı için tebrik mesajı yayımladı. Vali Ergün yayımlamış olduğu mesajda; "17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında Ordu'da devam etmekte olan Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Mustafa Tayyib Zeybek'le çalışan TOKİ Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Buğra Bayırlı 49 kg'da Türkiye 1. si olmuştur. Şampiyon sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK