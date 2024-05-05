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Uşak'ta pikap takla attı: 2 kişi yaralandı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri orman muhafaza memuru olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde pikabın takla atması sonucu biri orman muhafaza memuru iki kişi yaralandı.

E.S'nin (26) kullandığı, Sivaslı Orman İşletme Şefliğine ait 64 NC 171 plakalı pikap, Susuz köyü yakınlarında takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.S. Banaz Devlet Hastanesi'ne, Ü.D. (48) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ü.D'nin orman muhafaza memuru olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu, kazanın arazi görevinden dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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