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Uşak'ta Peynir Bidonlarında Skunk Ele Geçirildi

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Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünde, peynir bidonlarının içine saklanmış 2 kilo 670 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada, bagajdaki iki peynir bidonunun içine saklanmış 2 kilo 670 gram skunk bulundu.

Uyuşturucu maddeyi yolcu otobüsüyle gönderdiği tespit edilen S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ankara Uşak Güncel Haberler

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