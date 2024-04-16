Uşak'ta Peynir Bidonlarında Skunk Ele Geçirildi
Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünde, peynir bidonlarının içine saklanmış 2 kilo 670 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yapılan aramada, bagajdaki iki peynir bidonunun içine saklanmış 2 kilo 670 gram skunk bulundu.
Uyuşturucu maddeyi yolcu otobüsüyle gönderdiği tespit edilen S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.