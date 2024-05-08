Uşak'ta 4 Milyon 250 Bin Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta piyasa değeri 4 milyon 250 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın kasa kısmında yapılan aramada koliler içine saklanmış piyasa değeri 4 milyon 250 bin değerinde olan 3 milyon 250 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK