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Uşak'ta Mahzen-35 Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Mahzen-35' operasyonunda Uşak'ta yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun 6 organize suç örgütüne yönelik olduğunu ve toplamda 46 kişinin yakalandığını açıkladı.

Organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-35" operasyonunda Uşak'ta yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Mahzen-35" operasyonunun Uşak ayağında 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgüt elebaşı olduğu belirlenen E.S. ve 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Nisan'da sosyal medya hesabından, Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak'ta 6 organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 46 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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