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Uşak'ta İlkokulda Öğretmen Rolüyle Taciz İddiası

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Uşak'ta bir ilkokulda kendisini yeni atanan öğretmen olarak tanıtan şüpheli, bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Uşak'ta bir ilkokul binasında kendisini yeni atanan öğretmen olarak tanıttığı ve bir kız öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, okuldaki bir kız öğrenci, öğretmenlerine giderek okul girişinde karşılaştığı U.B'nin (42) kendisini yeni atanan matematik öğretmeni olarak tanıttığını, kendisiyle sohbet etmeye çalıştığını ve elle taciz ettiğini söyledi.

Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından okul içinde durdurulan ve müdür yardımcısı odasına götürülen U.B, okulda kızını aradığını savundu.

U.B'nin okulda eğitim gören kızı olmadığının belirlenmesi sonrası durum polise bildirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

U.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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