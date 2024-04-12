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Otomobillerin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Otomobillerin çarptığı yaya hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya iki otomobil çarptı. Sürüklenen yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki 64 ADK 038 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen yayaya çarptı. Ardından arkadan gelen Ş.G. yönetimindeki 35 BPS 663 plakalı otomobil de yayaya çarparak sürükledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücüler ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uşak Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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