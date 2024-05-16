Uşak'ta Yunanistan uyruklu kişilerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada, içerisinde Yunanistan uyruklu kişilerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Uşak-Ankara kara yolu üzeri Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan T.E. (59) idaresindeki 34 HIF 261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede araçtan fırlayan Nikoletta Diamantakou'nun (67) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan L.V. (63) yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşak Valisi, ilk belirlemelere göre 3 Yunanistan vatandaşının olduğu otomobilin takla atması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığını, ileri tetkikler için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceklerini söyledi. - UŞAK