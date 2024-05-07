Uşak'ta Okul Çevreleri ve Servisler Denetlendi

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 715 ekip ve 1 bin 997 personelle 947 okul çevresi, 919 umuma açık yer, 553 okul servis aracı denetlendi. Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 13 bin 828 kişi sorgulandı. - UŞAK