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Uşak ve Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 12 Tutuklama

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Uşak ve Mersin'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyon sonucunda yakalanan 13 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. 2 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Uşak ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Operasyonda yakalanan 13 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 14'e yükseldiği operasyonda emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Uşak ve Mersin'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Mersin Uşak Güvenlik Politika Güncel Haberler

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