Uşak ve Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 12 Tutuklama
Uşak ve Mersin'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyon sonucunda yakalanan 13 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. 2 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.
Uşak ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Operasyonda yakalanan 13 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 14'e yükseldiği operasyonda emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Uşak ve Mersin'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli yakalanmıştı.