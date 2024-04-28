Uşak'ta evinde ölü bulunan kadının cenazesi otopsiye gönderildi
Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Aysel Arslan'ın evinde ölü bulunması üzerine cenazesi otopsi için gönderildi.
Uşak'ta evinde ölü bulunan kadının cenazesi otopsiye gönderildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Aydaş Sokak'taki üç katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Aysel Arslan (55), yakınları tarafından evinde hareketsiz yatar durumda bulundu.
Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.