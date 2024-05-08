Uşak OSB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Osb'deki toplantı salonunda düzenlenen genel kurulda konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, bölgenin kent ekonomisinin itici gücü olduğunu, geri dönüşüm sektöründe de Uşak'ın Türkiye lideri olduğunu belirtti.

Katma değerleri ürünlerin üretilmesi konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Ergün, "Yeşil üretim ve yeşil OSB konusunda Uşak OSB Türkiye'deki önder bölgelerden bir tanesi. Bunu daha da geliştirmek zorundayız. Bizim yapacağımız her yatırım, her gelişme aynı zamanda çevreyle de uyumlu olmak zorunda. Yani biz çevre sorunlarını öteleyen, onu dikkate almayan ama ne olursa olsun ben gelişeyim, büyüyeyim gibi bir yaklaşımdan yana asla olamayız." dedi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu da Uşak OSB'nin modern altyapısı ve gelişmişliğiyle yatırımcılar tarafından tercih edilen bir bölge olduğunu ifade etti.

Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Üçüncü genişleme alanını yeni ve mevcut yatırımcılarımızın hizmetine açtık. Yeni genişleme alanında kanalizasyon hattının yüzde 98'i, yağmur suyu hattının yüzde 90'ı, içme suyu hattının yüzde 87'si tamamlandı. Ayrıca 28 trafo binası kullanıma hazırlandı. Yıl sonu itibariyle de bu alana elektrik arzını sağlamış olacağız."

Konuşmaların ardından genel kurul basına kapalı devam etti.