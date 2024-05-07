Uşak ve Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı

Uşak ve Mersin ilinde 14 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak'ta ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 236 adet sentetik ecza, 54 adet A4 bonzai, 29 gram metamfetemin, 2 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği düşünülen 279 bin 120 TL, 500 Euro ve 260 dolar ele geçirildi. Yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - UŞAK