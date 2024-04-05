Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası'nda Şehitliği Ziyaret Etti

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kutlama programında İl Emniyet Binasında yapılan törenin ardından şehitliğe ziyarette bulunarak şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıldönümü ve 4 - 10 Nisan Polis Haftası kutlama programları çerçevesinde İl Emniyet Binasında program düzenlendi. Program Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakmasıyla başladı. Gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üzerinde bayrak taşıyan az meslek bırakmıştır. Meslektaşlarım şapkanızın üzerinde ve göğsünüzde bayrak taşırsınız. Bayrağa mal olmuş bir mesleğimiz var bizim ve bu yüzden şeref duyuyoruz. Üniformamızı taşıyamayan şehit ve gazi meslektaşlarımıza yakışır şekilde siz de bu mesleği devam ettirmek için çalışın." dedi.

Konuşmanın ardından, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve beraberindeki heyet ile Şekerevleri Mahallesi Şeker Evleri Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Çok sayıda polisin katıldığı ziyarette İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakılıp dua edildi. - UŞAK