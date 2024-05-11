Uşak'ta Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Genç

Uşak'ta silahla vurularak ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Mayıs'ta Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mikail Eker (28) 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay yerinde kaçan şüpheli A.D. ise polis ekiplerince saklandığı yerde yakalarken, 8 Mayıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheli A.D. ifadesinde tartışırken silahın yanlışlıkla ateş aldığını ifade ettiği öğrenildi. - UŞAK