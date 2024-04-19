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Uşak'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, karı koca yaralandı

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Uşak'ta meydana gelen kazada minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada karı koca yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi.

Uşak'ta minibüs ile hafif ticari aracın karışmış olduğu kazada karı koca yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi 1. Aslan Sokak ile İskender Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1. Aslan Sokak'ta ilerlemekte olan E.E. idaresindeki 64 AAC 783 plakalı minibüs, İstiklal Caddesi istikametinden ilerleyen, G.B. (52) yönetimindeki 64 LS 469 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince hafif ticari araç sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan eşi D.B. (46) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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