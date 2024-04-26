Manisaspor U18 Takımı Türkiye Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Manisaspor U18 Takımı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında rakibini 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı.

Manisaspor U18 Takımı, İzmir'de oynanan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında Uşak temsilcisi Turan İdman Yurdu Spor Kulübü U18 takımını 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan Manisaspor'un gençleri turnuvadaki bir sonraki maçında 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da İzmir Atatürk Stadı 2 Nolu sahada Aydın Yıldız Spor ile karşılaşacak. - MANİSA