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Uşak'ın Karahallı Kavunu Ark of Taste Listesine Kabul Edildi

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Zafer Kalkınma Ajansının başvurusuyla Uşak'ın coğrafi işaret alan Karahallı Kavununun Uluslararası Lezzet Kataloğu Ark of Taste listesine kabul edildiği bildirildi.

Zafer Kalkınma Ajansının başvurusuyla Uşak'ın coğrafi işaret alan Karahallı Kavununun Uluslararası Lezzet Kataloğu Ark of Taste listesine kabul edildiği bildirildi.

Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından üretimi az olan yerel ürünlerinin tanıtımına ve korunmasına katkı sağlamak adına oluşturulan Uluslararası Lezzet Kataloğu niteliğindeki Ark of Taste listesine, Zafer Kalkınma Ajansının başvurusu sonucunda, Karahallı Kavunu kabul edildi.

Ark of Taste listesi, ürünlerin detayları hakkındaki bilgilere tüm dünyadan erişim sağlanabilmesi, bölgesi dışında bulunamayacak yerel ve az miktarda yetiştirilen ürünlerin bilinirliğinin arttırılması, yerel olanı teşvik edip bu anlamda farkındalık oluşturulması ve bu ürünleri yetiştiren küçük üreticilere destek olunması açısından büyük önem taşıyor.

Ark of Taste kataloğunda dünya genelinden 6 bin 328, Türkiye'den ise 124 ürün bulunuyor. Katalogda yer almak, uluslararası arenada gastronomi alanında tanınırlık ve farkındalık oluşturmaya katkı sağlıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karahallı Uşak Gastronomi Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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