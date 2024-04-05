Uşak'ta Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı

Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki programda İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kolcu, törende yaptığı konuşmada polislerin göğsünün üzerinde bayrak taşıdığını belirterek, "Üzerinizdeki bayraklı üniformaya saygılı olmak için çalışın. Bugün itibarıyla üniformamızı taşıyamayan şehit ve gazi meslektaşlarımıza yakışır şekilde siz de bu mesleği devam ettirmek için çalışın." dedi.

Daha sonra Uşak Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.