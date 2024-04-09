Uşak Valisi Turan Ergün, D-300 kara yolunda araç geçişine yasaklama getirdi

Uşak Valisi Turan Ergün, D-300 kara yolunun İzmir- Ankara istikametinin 14 Nisan Pazar günü 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine yasaklandığını belirtti.

Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında trafik denetimine katılan Vali Ergün, burada sürücülerle sohbet ederek trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Araçlardaki çocuklara oyuncak hediye eden Vali Ergün, sürücülere ve yolculara da iftar için sandviç ikram etti.

Yaşam Tüneli'nde gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının mart ayındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Ergün, pazar günü D-300 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşmasını beklediklerini belirterek, "Hem bayram tatili hem eğitim öğretim yılının kısa ara tatili aynı döneme denk geldiği için dönüş yolunda önemli bir yoğunluk olacağını hesaplıyoruz. Bu sebeple özellikle İzmir- Ankara yolunun, İzmir'den Ankara istikametine tek yönlü olmak üzere 14 Nisan Pazar günü 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine yasaklamış bulunuyoruz. Bu tabii İzmir'den Ankara'ya kadar geçerli bir yasak. Diğer iller kendi il sınırları içindeki yasaklamaları aldıkları için ya da alacakları için biz sadece Uşak ile ilgili kısımlarını burada ifade ediyoruz." dedi.

Vali Ergün, bu nitelikteki araçların belirtilen tarihlerin öncesinde veya sonrasında yola çıkmaları uyarısında bulundu.

Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Ergün, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, bayram boyunca 81 uygulama noktasında, 295 ekip ve 1202 personelin görev yapacağını dile getirdi.

Vali Ergün, açıklamanın ardından denetim noktasında görevli polis memurlarıyla iftar yaptı.

Denetimlere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu da katıldı.