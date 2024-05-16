Egeli Kadın Girişimciler Kuşadası'nda Buluştu

Egeli Kadın Girişimciler, Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda Kuşadası'nda buluştu. Ege bölgesinde iş ve meslek sahibi olan kadınların bir araya gelerek tanışmaları ve iş ağlarını geliştirmelerini amaçlayan organizasyona; İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Uşak ve Manisa il ve ilçelerinden kadın girişimciler katıldı.

Kadın girişimcilerden Kuşadası'na yoğun ilgi

Gazeteci-Yazar-Program Yapımcısı Aslı Şafak ve özel Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği kurucu Başkanı Adviye Bergemann'ın konuşmacı olarak katıldığı ve Egeli Kadın Girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği program, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Konuşmasında 'Bölgesel olarak kadın girişimcilerin bir araya geldiği organizasyonun işlerini geliştirmek adına katılımcılara faydalı olacağını umduğunu' söyleyen Akdoğan'ın ardından program, Gazeteci-Yazar-Program Yapımcısı Aslı Şafak'ın konuşması ile devam etti.

Kadın ve markalaşma hakkında konuşan Şafak, önce birey olmanın önemini vurguladı ve oldukça keyifli geçen konuşmasında kendi iş hayatından da örneklemelerle iş dünyasında kadını anlattı, ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Daha sonra konuşan Adviye Bergemann "Benim hikayem Kuşadası'nda başladı" sözleriyle başladığı konuşmasında "Yurtdışından müşteri getiren bir şirketin sahibi Adalı olarak, bir çok tanınmış ismin Türkiye'ye gelmesine vesile olduk" dedi. Bergemann kendisine biçilen elbiseyi giymediğini, etrafındaki güçlü kadınların ona yol açtığını söylediği, konuşmasında başarı öyküsünü anlattı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hibeti Zeytin tarafından Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve ve KUTO Üyesi Kadın Girişimci Tuğba Polat Özgünç tarafından özel olarak yapılmış seramik objeler hediye edildi.

"Kuşadası'nın eşsiz atmosferinde iş potansiyelimizi geliştirme fırsatı bulduk"

Aynı zamanda Kuşadası Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri Esin Sözer (Citys Promosyon) ve Gamze Konuk (HM Çıtır Börek), Üstad Cathering, Egebirlik Yapı, YSN Yapı, Gür İnşaat, Sevenler A.Ş., N Kare İnşaat, Bulut İnşaat'ın katkılarıyla gerçekleşen organizasyon, turizm, sağlık, yeme-içme, tarım, taşımacılık, inşaat-emlak, el sanatları gibi pek çok farklı sektörde girişimci kadınların ikili görüşmeleri ile devam etti.

Ege bölgesindeki farklı şehirlerden gelerek Kuşadası'nda buluşan kadın girişimciler; hem Kuşadası'nın güzel atmosferinde ağırlanarak, hem de farklı sektörlerde pek çok girişimci kadınla tanışarak iş potansiyellerini genişletme fırsatı buldukları bu başarılı geçen organizasyon için, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve tüm Yönetime, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - AYDIN