İzmir ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyesi, ellerindeki pankart ve bayraklarla slogan atarak Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Bazı katılımcılar "Katil İsrail", "Gazze'nin hesabı sorulacak", "İsrail döktüğü kanda boğulacak" yazılı dövizler ile Filistin bayrağı taşıdı.

Kutlamaya katılanlar halay çekti.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede konuşmalar yapıldı, ardından müzik grubu Moğollar konser verdi.

Aydın

Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık, Doğu Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na yürüdü.

Katılımcılar, Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri, sendika, bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşları ve partilerinin bayraklarını taşıdı.

Meydanda kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekildi.

Programa, CHP Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz ve Hüseyin Yıldız, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı da katıldı.

Denizli

Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yürüyüş ve mitingle kutlandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan katılımcılar, mitingin düzenleneceği Ulus Caddesi ile Tokat Caddesi kavşağına kadar yürüdü.

Güvenlik noktalarındaki kontrolden sonra alana geçen katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinlikte, sendika ve işçi temsilcileri konuşmalar yaptı, konser verildi.

Manisa

Manisa'da Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi.

Sultan Camisi önünde başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de katıldı.

Yürüyüş sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüş sırasında bir grup Filistin bayrağı taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda çalışırken hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, konuşmalar yapıldı.

Uşak Milletvekili Karaoba'dan söz verilmeme tepkisi

Uşak'ta yürüyüş için Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan sendika üyeleri, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra sendika temsilcileri, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan katılımcıları selamlamak için sahneye davet edildi.

Selamlamanın ardından konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Yalım'ın konuşmasının ardından sahnede bulunanların indirilmesi üzerine CHP Uşak Milletvekili Karaoba, Yalım dışında kimseye söz verilmemesine tepki gösterdi.

Miting alanının dışına çıkan Karaoba, kendisini ikna etmeye çalışan sendika temsilcilerine, "Yalakalığa karşıyım. Bu benim partimin belediye başkanı da olsa karşıyım. Sendikalar konuşacaksa sendikalar konuşacak. Belediye başkanı konuşacaksa milletvekili de konuşacak. Bu herkes için geçerli." dedi.

Daha sonra tekrar miting alanına dönen ve konuşma için sahneye çıkan Karaoba, "Bugün ben konuşmayacaktım. Burada siyasi partiler konuşmaz. Bugün işçilerin günüdür, emekçilerin günüdür. Ancak bir kişi konuşuyorsa herkes konuşmalıdır. Tüm siyasi partilere konuşma hakkı verilmelidir. Herkes işçinin yanında." ifadelerini kullandı.

Program, sendika temsilcilerinin konuşması ve halay çekilmesinin ardından sona erdi.