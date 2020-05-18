TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Şentop mesajında şunları kaydetti:

"Bundan tam 101 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları, Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'nin kutlu meşalesiyle yola koyuldular. O meşale, Samsun'dan Ankara'ya kadar uzanan bir yolculuğun ardından dalga dalga tüm vatan sathına yayıldı ve 'Ya istiklal, ya ölüm' kararlılığına dönüştü. 19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır. Ama o gün başlayan yürüyüş, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değildir. 19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir. 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünün milletimiz ve hassaten gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz yol arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'ye ruh veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA