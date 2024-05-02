19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı?

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19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs 2024 Pazar günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle okullar kapalıdır. 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle resmi tatildir.

19 MAYIS'TA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

19 Mayıs, resmi bir tatil günüdür ve bu tarihte kamuda çalışanlar izinli kabul edilir ve okullar tatil olur. Ancak, özel sektörde çalışma düzeni değişebilir. Ancak, 2024 yılında 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

19 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.