Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, R.Ü. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışı yaptığı bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 104 gram skunk, 34 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN