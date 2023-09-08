19 Mayıs'ta akıl ve zeka atölyeleri yapıldı

Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER), 19 Mayıs ilçesinde öğrencilere yönelik akıl ve zeka oyunları atölyeleri kurulumu gerçekleştirdi.

19 Mayıs ilçesinde kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren dernek, Ondokuzmayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu, 19 Mayıs Çocuk Evleri Sitesi, Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Vural Akdeniz Anaokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfları yaptı.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, anlamlı proje için Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği'ne teşekkür etti.

Çocuklarımızın kişisel ve zeka gelişimlerine katkı sağlayacak bir proje olduğunu belirten Demirkol, "19 Mayıs ilçemizde ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirerek ilçemizin gelişimine katkı sağladığı içinde ayrıca OMYEGDER'i tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Erel ise "2016 yılında kurulduğumuzdan bu yana 19 Mayıs ilçemizin gelişimine ve kalkınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel faaliyetler yapıyoruz. Akıl ve zeka Oyunları temin projemizi hayata geçirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine ve zeka gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladık." diye konuştu.