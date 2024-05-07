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Muş Varto'da Liseler Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi

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Muş'un Varto ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Liseler Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final maçında Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı 2-0 üstünlük sağlayarak finale kaldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 19 Mayıs törenlerinde verilecek.

Muş'un Varto ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Liseler Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş gözetiminde Varto Gençlik Merkezi Spor Salonunda turnuvanın final maçı yapıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş "İlçemizde 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde bulunan Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Varto Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi, Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında voleybol turnuvası düzenlendi. Gençlik merkezimizde düzenlenen turnuvada sporcularımız kıyasıya bir müsabaka düzenlediler. Yapılan müsabakada Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı 2-0 üstünlük sağlayarak finale kaldı" dedi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri yapılacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Kaymakam Musa Ayyıldız ile Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş tarafından verileceği bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Haftası Anadolu Lisesi 19 Mayıs Voleybol Gençlik Varto Spor Muş Spor Haberler

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