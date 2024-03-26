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Samsun'da Orman Haftası etkinliği düzenlendi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Ondokuzmayıs Fen ve Doğa Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve idareciler Kaymakamı İbrahim Civelek'in de katılımıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Fidan dikme etkinliğine Kaymakam Civelek'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Ayar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turgay Rizeli, Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Fen ve Doğa Okulu öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

19 Mayıs Samsun Çevre Eğitim Güncel Haberler

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