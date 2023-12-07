19 Mayıs Belediye Spor Kulübü Sporcuları Başkanı Ziyaret Etti

19 Mayıs ilçesinde düzenlenen turnuvalarda derece elde eden sporcular, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti. Başkan Topaloğlu, sporcuları tebrik ederek desteklerinin devam edeceğini belirtti.

19 Mayıs ilçesinde turnuvalarda derece elde eden sporcular, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Farklı tarihlerde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren 19 Mayıs Belediye Spor Kulübü minik ve genç sporcuları, Topaloğlu'na ziyarette bulundu.

Topaloğlu, "Şahsım ve kurumum adına sporcu kardeşlerimi, idareci arkadaşlarımı ve hocamızı tebrik ediyorum. Başarıları ile ilçemizi gururlandırdılar ve gururlandırmaya devam edeceklerine inanıyorum. 19 Mayıs Belediyemiz olarak her branşta sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaret sonrası Topaloğlu, sporculara hediyeler verdi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Eroğlu, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Tuncay Mert, 19 Mayıs Belediye Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İlfet Gören ve antrenör Erol Kutlu bulundu.