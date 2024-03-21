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Kapaklı'da Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin 103/1-1 karar no ile çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca Atatürk Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde araç içerisinde arama gerçekleştiren ekipler, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Araç şoförleri R.A. ve A.Y. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü 19 Mayıs Kapaklı Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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