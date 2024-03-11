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Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantıları Okullarda Devam Ediyor

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19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kahverengi Kokarca ile Mücadele bilgilendirme ve farkındalık toplantıları okullarda devam ediyor.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kahverengi Kokarca ile Mücadele bilgilendirme ve farkındalık toplantıları okullarda devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başkanlığında Samsun'da 17 ilçede "Kahverengi Kokarca İlçe Çalışma Grubu" oluşturuldu.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 19 Mayıs İlçe Çalışma Grubu'nda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 19 Mayıs İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu, Yörükler İlköğretim Okulu, Dereköy Şehit Hüseyin Aydın Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Kuşkayası İlköğretim okullarında öğrencilere tarım zararlısı hakkında bilgi verilerek broşür ve afiş dağıtıldı.

Kahverengi kokarcanın tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olan istilacı bir zararlı olduğu, başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgil, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, soya fasulyesi, domates, biber, patlıcan gibi ekonomik değeri olan birçok ürün için verim ve kalite kaybı riski oluşturduğu biliniyor. Bu zararlının görüldüğü yerde imha edilmesi isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

19 Mayıs Güncel Haberler

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