Samsun'da Tartışma Sonucu Büyükbaş Hayvanlar Telef Edildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tartıştığı akrabasının 3 büyükbaş hayvanını silahla vurarak telef eden kişi tutuklandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.T'nin tabanca ile ateş ettiği N.G, olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine N.T, N.G'ye ait ahıra giderek 3 büyükbaş hayvanı tabanca ile ateş ederek telef etti.