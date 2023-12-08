Samsun'da Kayıp Çanta Sahibine Teslim Edildi

Samsun'da jandarma ekipleri yol kenarında buldukları ve içinde altın, cüzdan, para ile cep telefonu olan kayıp çantayı sahibine teslim etti.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında yol kenarında bir çanta buldu. Jandarma yaptığı araştırmada çantanın, S.Ö. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. İçerisinde altın, kol saati, cüzdan, cep telefonu ve bir miktar para bulunan çanta jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - SAMSUN