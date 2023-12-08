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Samsun'da Kayıp Çanta Sahibine Teslim Edildi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri yol kenarında buldukları çantayı içindeki değerli eşyalarla birlikte sahibine teslim etti.

Samsun'da jandarma ekipleri yol kenarında buldukları ve içinde altın, cüzdan, para ile cep telefonu olan kayıp çantayı sahibine teslim etti.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında yol kenarında bir çanta buldu. Jandarma yaptığı araştırmada çantanın, S.Ö. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. İçerisinde altın, kol saati, cüzdan, cep telefonu ve bir miktar para bulunan çanta jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

19 Mayıs Jandarma Samsun Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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