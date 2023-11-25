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19 Mayıs İlçesinde Balıkçılık Sektörüne Denetim Yapıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs ilçesinde balıkçılık sektörüne yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde balıkçılar avlanan balık boylarına dikkat etmeleri konusunda bilgilendirildi ve çevre kirliliğini önlemeleri konusunda uyarıldı.