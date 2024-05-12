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19 Mayıs İstanbul'da etkinlik olacak mı? 19 Mayıs etkinlikleri neler? İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ!

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler merak konusu oldu. Vatandaşlar, bu özel günde hangi etkinliklerin yapılacağını araştırıyor. 19 Mayıs İstanbul'da etkinlik olacak mı? 19 Mayıs etkinlikleri neler? İşte detaylar!

19 Mayıs genellikle çeşitli etkinliklerle kutlanır ve milli bayramlar arasında özel bir yere sahiptir. Vatandaşlar, 19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi etkinliklerin olacağını merak ediyor. İstanbul'da konser etkinlikleri olacak mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs İstanbul'da etkinlik olacak mı? 19 Mayıs etkinlikleri neler? Detaylar haberimizde...

19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA ETKİNLİK OLACAK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlayacağı birçok ücretsiz konser olacak.

19 Mayıs İstanbul'da etkinlik olacak mı? 19 Mayıs etkinlikleri neler? İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ!

İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ

  • Emir Can İğrek 19 Mayıs'ta Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde konser verecek.
  • Tuğba Yurt 19 Mayıs'ta Kartal'da konser verecek.
  • Can Bonomo 19 Mayıs'ta Kanyon'da konser verecek.
  • Hadise 19 Mayıs'ta Barbaros Meydanı'nda konser verecek.
  • Murda 19 Mayıs'ta Barbaros Meydan'ında konser verecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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