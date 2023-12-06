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19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca böceği zararları ve önlemleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıda, kahverengi kokarca böceğinin bitkilere verdiği zararlar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi. Toplantıya ilçe yöneticileri, tarım uzmanları ve üreticiler katıldı.

19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca böceğinin zararları ve alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Demet Aynan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ziraat mühendisi Dilber Sağlam, kahverengi kokarca böceğinin bitkilere verdiği zarar ve alınabilecek önlemler ile ilgili sunum yaptı.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, zararlı böcekle mücadele konusunda ilçede yapılan geniş çaplı bilgilendirme toplantıları ve ilaçlama çalışmaları sayesinde zararın en aza indiğini, mücadeleye devam edileceğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal da kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde zararlı ile mücadele ettiklerini, üreticilere destek olduklarını anlattı.

Sağlam da kahverengi kokarcanın bitkilere sokucu emici ağız yapısıyla zarar verdiğine işaret ederek, "Bu zarar, meyvelerde ve yapraklarda sarı lekeler, meyvelerde çukurlaşma, yaprakların kıvrılması ve dökülmesine neden olabilir. Özellikle meyvelerin olgunlaşma dönemindeki zararı daha fazladır. Bu dönemde meyvelerde kedi yüzüne benzer, meyvenin içine doğru genişleyen zedelenme çürük benzeri doku kayıpları oluşur. Kahverengi kokarcanın zararları sadece bitkisel üretime değil, nadir de olsa insan sağlığına da zarar verebilir. Yaz mevsimi sonunda kışlamak için ev, depo gibi korunaklı alanlara girerler. Bu alanlara girerken üzerlerinde hastalık ve zararlıları taşıyabilirler. Ayrıca kışlama sırasında salgıladıkları kimyasallar, alerjik reaksiyonlara neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak, 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Bilgen, 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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