128204 20 Mayıs'ta okullar tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sonrası 20 Mayıs tatil mi?

20 Mayıs'ta okullar tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sonrası 20 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'ın ertesi günü 20 Mayıs tatil mi ve okul var mı, yok mu soruları gündeme geliyor. Pazartesi günü ders işlenecek mi ve 20 Mayıs resmi tatil mi sorgulanıyor. 20 Mayıs'ta okullar tatil mi, yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

20 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl resmi bir tatil olarak kabul edilir, ancak bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geldiği için ek bir tatil günü belirlenmemiştir. Dolayısıyla, okullar ve işyerleri normal çalışma düzenlerine devam edecek.

20 MAYIS PAZARTESİ TATİL Mİ?

20 Mayıs Pazartesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmaması sebebiyle, okullar normal olarak açık olacak ve kamu ile özel sektörde çalışanlar rutin işlerine devam edecek.