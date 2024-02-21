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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'yi saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti 19 Mayıs Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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