Yeniden Refah Partisi 19 Mayıs İlçe Başkanı Şaban Şenocak'ın Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

19 Mayıs ilçesinde Yeniden Refah Partisi aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi 19 Mayıs Belediye Başkan adayı Şaban Şenocak'ın tanıtımı ile seçim koordinasyon merkezinin açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Yeniden Refah Partisi 19 Mayıs İlçe Başkanı Enver Şenocak, burada yaptığı konuşmada, kısa zamanda ilçede güçlü bir teşkilatlanma gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Vatandaşın bizlere bakış açılarının olumlu olması bizleri sevindiriyor. İlçemizde milli görüş belediyeciliğini benimseterek çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Şenocak da parti teşkilatına kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür ederek, "Diğer aday adayı arkadaşlarıma demokratik yaklaşımları ve beni tebrik ettikleri için teşekkür ediyorum. 19 Mayıs ilçemizin sorunlarını biliyoruz, bu sorunların çözümüne yönelik projelerimizi hazırladık. İlçemizin milli görüş belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.