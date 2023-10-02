19 Mayıs İlçesinde Fatma Çavuş Engiz Masa Tenisi Halk Turnuvası Düzenlendi

19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fatma Çavuş Engiz Masa Tenisi Halk Turnuvası'nda 7'si kadın 46 sporcu yarıştı. Turnuvada farklı kategorilerde yapılan yarışmalarda sporculara ödülleri verildi.

19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Fatma Çavuş Engiz Masa Tenisi Halk Turnuvası" düzenlendi.

19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada, küçük kız, küçük erkekler, yıldız, erkekler, genç erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Turnuvaya 7'si kadın 46 sporcu katıldı.

Sporculara ödülleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Serkan Eroğlu, Engiz Spor Kulübü Başkanı Salih Yaman ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Bilal Cumhur Olgun tarafından verildi.