19 Mayıs ilçesinde 3 araçta silah ele geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçelerinde 3 araçta yapılan aramada silah ve bıçak ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçelerinde 3 araçta yapılan aramada silah ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı araçta yaptıkları aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabancaya ait fişek, 1 adet otomatik pompalı tüfek, 8 adet kartuş, 1 adet muşta ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - SAMSUN