Resmi Gazete'de yayımlandı: #128647 Toplu taşıma 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak! Resmi Gazete bugünün kararları neler?
Resmi Gazete'nin 30 Nisan 2024 tarihli yayınında, 1 Mayıs'ta ve 19 Mayıs tarihlerinde toplu taşımanın ücretsiz olacağı kararı duyuruldu. Ayrıca Resmi Gazete'de yasama, yürütme ve idare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da yer aldı. Peki, Resmi Gazete bugünün kararları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar için raylı sistemler ücretsiz ulaşım hizmeti verecektir. Resmi Gazete 30 Nisan 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Bugünün kararları neler? 1 Mayıs ve 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz!
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosunda ücretsiz ulaşım yapabilecek.