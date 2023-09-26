Samsun'da Tartıştığı Akrabasının Hayvanlarını Silahla Öldüren Şahıs Tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir miras meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasının 3 büyükbaş hayvanını silahla ateş ederek telef eden şahıs tutuklandı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, Bafra Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahla 3 büyükbaş hayvanı telef eden şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde tartıştığı akrabasının 3 büyükbaş hayvanını silahla ateş ederek telef eden şahıs tutuklandı.

Olay; Kertme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.T., aralarında miras meselesi bulunan akrabası N.G. ile tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucunda N.T., silahla tartıştığı akrabasına ateş etti. N.G'nin olay yerinden kaçması üzerine N.G'ye ait ahıra giren N.T., burada silahla ateş ederek 3 büyükbaş hayvanı telef etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda N.T'yi yakalayarak gözaltına aldı.

N.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.