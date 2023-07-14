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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile silahlı saldırı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobile silahla ateş edildi. İddiaya göre, Aktekke Mahallesi'nde içinde A.T.Ö. ile B.D'nin bulunduğu otomobile plakası belirlenemeyen bir otomobilden Y.A. tarafından silahla 7 el ateş edildi. Olayı yara almadan atlatan A.T.Ö. ve B.D, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek zanlıdan şikayetçi oldu. Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.A'yı gözaltına aldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobile silahla ateş edildi.

İddiaya göre, Aktekke Mahallesi'nde içinde A.T.Ö. ile B.D'nin bulunduğu otomobile plakası belirlenemeyen bir otomobilden Y.A. tarafından silahla 7 el ateş edildi.

Olayı yara almadan atlatan A.T.Ö. ve B.D, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek zanlıdan şikayetçi oldu.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

19 Mayıs Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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