Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile silahlı saldırı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobile silahla ateş edildi. İddiaya göre, Aktekke Mahallesi'nde içinde A.T.Ö. ile B.D'nin bulunduğu otomobile plakası belirlenemeyen bir otomobilden Y.A. tarafından silahla 7 el ateş edildi. Olayı yara almadan atlatan A.T.Ö. ve B.D, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek zanlıdan şikayetçi oldu. Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.A'yı gözaltına aldı.